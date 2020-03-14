شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اللجنة الطبية بالجبلاية ترفع حالة الطوارئ لمتابعة مستجدات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن اللجنة الطبية فى حالة انعقاد مستمر لمناقشة أى مستجدات تتعلق بفيروس كورونا.

وقال سلطان إنه تم وضع بعض التوصيات الخاصة بالمنتخبات للوقاية من فيروس كورونا مصيفا "أى منتخب سيسافر للخارج سيصطحب معه المطهرات اللازمة كما سيكون الجهاز الطبي مجهزا للتعامل مع أى مستجدات".

وتابع حال وجود مخاطرة سيتم إلغاء سفر أى منتخب للخارج كما حدث مع المنتخب الأول قبل مواجهة توجو والمنتخب الأولمبى بالإمارات.

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مخاطبة جميع الأندية لمطالبتها بتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس كنوع من الوقاية من فيروس كورونا. كما ستتم مطالبة كل نادٍ بإرسال تقارير عن أىلاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكرونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به. Advertisements وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والتى تستضيفها الكاميرون فى العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو. ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقى فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الفترة من 25 وحتى 31 مارس الجاري، مما يعني تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الإفريقي في خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصري كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومي 26 و29 من الشهر الجاري. من جانبه قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى مؤتمر صحفى فى جنيف، اليوم، هناك أشياء بسيطة يمكن اتباعها حتى لا نصاب بالعدوى مثل غسل الأيدي بالمياه والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، موضحا أنه يجب التواصل مع الأنظمة الصحية في كل بلد لمعرفة الأساليب الصحية لمكافحة الفيروس، ويمكن تشارك المعلومات وقال، إن منظمة الصحة العالمية تطلق الاستجابة لفيروس كورونا حتى الساعة، ندعو الحكومة للمشاركة والاستثمار في مكافحة المرض، وطالب الناس بالذهاب إلى موقع المنظمة لمعرفة المزيد عن المعلومات عن كورونا.

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