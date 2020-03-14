الكشف عن سبب تحطم طائرة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت شعبة التحقيق بالحوادث الجوية في بريطانيا، أن الحادث الذي أودى بحياة لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا، نجم عن فقدان ربان الطائرة السيطرة عليها بسبب السرعة الزائدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، قالت شعبة التحقيق في تقريرها النهائي عن الحادث الذي وقع في يناير 2019 حين كان سالا متوجها من نانت إلى كارديف سيتي للانضمام إلى فريقه الجديد، إن طائرة “بايبر ماليبو” ذات المحرك الواحد انشطرت وسقطت في مياه بحر المانش.

المحققون أكدوا أن الطيار ديفيد إيبوتسون البالغ 59 عاما لم يكن يحمل رخصة مناسبة لقيادة هذا النوع من الطائرات وفي الليل، كما كان يقوم برحلات تجارية غير مرخصة ويحصل على مبلغ غير محدد مقابل الرحلة، وهذا أمر غير قانوني.

التقرير كشف وجود احتمال لتنشق الربان لأول أوكسيد الكربون، على غرار سالا، قبل الحادث، موصيا بتجهيز كافة الطائرات بأجهزة استشعار لأول أوكسيد الكربون.

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كبير المفتشين في فرع التحقيق بالحوادث الجوية، أليسون كامبل، ذكر أن الطائرة كانت تحلق بطريقة غير ثابتة مع الاقتراب من نهاية الرحلة، وذلك ضمن مساعي إيبوتسون لتجنب الأحوال الجوية السيئة.. وكانت سرعة الطائرة بحدود 435 كلم/ساعة حين ارتطمت بسطح الماء بحسب التقرير.

اللاعب سالا لقي حتفه في سن الـ28 من يناير 2019، بعدما تحطمت في بحر المانش الطائرة الصغيرة التي كانت تقله مع ربانها إيبوتسون وتم انتشال جثة سالا في فبراير 2019، ولكن لم يتم العثور على جثة إيبوتسون.

وتم التعاقد مع سالا للانتقال إلى كارديف مقابل 15 مليون جنيه إسترليني أي حوالي 19 مليون دولار في صفقة لم تكتمل إلا قبل أيام قليلة من وقوع الحادث.

اللاعب سافر إلى العاصمة الويلزية لإتمام الصفقة، ثم عاد إلى شمال غرب فرنسا لجمع أمتعته وتوديع زملائه.. وكان في طريقه عائدا إلى كارديف للمشاركة في أول حصة تدريبية له هناك عندما وقع الحادث الذي أودى بحياته.