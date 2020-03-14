أول رد من باولو ديبالا عن إصابته بالوباء القاتل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على ما تردد مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

لاعب “السيدة العجوز” علق على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة “تويتر” برسالة يطمئن بها الجماهير على صحته بعد الشائعات التي انتشرت عن إصابته بكورونا.

باولو ديبالا قال في التغريدة: “أهلا بالجميع، أود أن أوضح أنني بخير وفي العزل الصحي في الوقت الحالي، شكرا لكل من تواصل معي وأتمنى أن يكون الجميع بخير”.

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الشائعات كانت قد انتشرت في الصحف الإيطالية عن إصابة ديبالا بفيروس كورونا بعد انتقال العدوى إليه من زميله دانيلي روغاني.

وكالة الأنباء الإيطالية أشارت إلى أن روغاني فقط من ثبت إصابته بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بينما ديبالا في فترة حجر صحي مثل باقي لاعبي الفريق.

يشار إلى أن الدوري الإيطالي متوقف تماما حتى مطلع شهر أبريل المقبل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.. كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.

نادي يوفنتوس كان قد أعاد تغريدة ديبالا التي قال فيها إنّه ليس مصاباً بفيروس كورونا وإنّ حالته الصحية جيدة، وذلك لطمأنة جماهيره على سلامة نجم الفريق.