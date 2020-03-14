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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تسارعت الأحداث في إنجلترا مؤخرا بعد ظهور حالات كثيرة بين اللاعبين وخاصة في كرة القدم، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ووفقا لما جاء في “روسيا اليوم” فقد نفى مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في تصريحات إصابة اللاعب بفيروس كورونا.. وذلك ردا على شائعات أطلقتها مواقع إعلامية تحدثت فيها عن الاشتباه بإصابة لاعب منتخب مصر بالفيروس.
المصدر قال إن اللاعب المصري بخير ويتواصل يوميا مع عائلته، وسوف يحضر للقاهرة خلال الأيام العشرة المقبلة مع أسرته لزيارة مصر.
الشبهات بإصابة الفرعون المصري وزملائه في “الريدز”، كانت قد بدأت بعد عزل خمسة من أفراد فريق بورنموث الذي انهزم أمام ليفربول بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي ضمن الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
نادي بورنموث كان قد وضع حارس مرماه أرتور بوروك وأربعة آخرين من الجهاز الفني في العزل الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا لديهم خلال الفترة الأخيرة.
العديد من التقارير تكهنت بأن يكون حارس بورنموث والأفراد الأربعة الآخرون قد نقلوا عدوى فيروس كورونا للاعبي ليفربول.
محمد صلاح كان قد تبادل الحديث مع حارس مرمى بورنموث المصاب بكورونا أثناء خروجهما من الملعب عقب نهاية الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مصافحته للاعب مصاب.. هل أصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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