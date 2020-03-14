كريستيانو وعائلته في الحجر الصحي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الأإيطالي، حاليا في البرتغال، طوال فترة الحجر الصحي المفروضة على لاعبي وموظفي الفريق.

اللاعب دانييلي روغاني، مدافع فريق “السيدة العجوز”، كان قد ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مما أجبر 121 شخصا من اللاعبين والعاملين في يوفنتوس على الدخول في حجر صحي.

شبكة “سكاي إيطاليا”، ذكرت أن رونالدو سيبقى على اتصال دائم مع الطاقم الطبي ليوفنتوس، خلال وجوده في الحجر الصحي بالبرتغال، أي لمدة 14 يوما، وبعدها سيتم تحديد كيفية المضي قدما، في ظل محدودية الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا، حيث بات من الصعب على كريستيانو العودة إلى تورينو الآن بطائرته الخاصة.

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كاتيا شقيقة كريستيانو نشرت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” صورة لها مع رونالدو وشقيقتهما إلما وأخيهما هوغو.

كما نشرت صديقته جورجينا رودريجيز صورا للمكان الذي يقضي فيه هداف الفريق الإيطالي فترة الحجر الصحي بمسقط رأسه في جزيرة ماديرا البرتغالية، وهو قصر فاخر يطل على المحيط الأطلسي مع مسبح خاص به على السطح.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن رونالدو شوهد يتجول في ماديرا قبل ثبوت إصابة زميله بفيروس كورونا، حيث ذهب إلى حديقة نباتات ماديرا مع عائلته، بعد أن زار والدته في المستشفى بيوم واحد، وكان يرتدي ملابس واقية بما في ذلك القفازات والكمامات.

رونالدو سافر إلى ماديرا للاطمئنان على والدته التي دخلت المستشفى بعد إصابتها بجلطة دماغية الأسبوع الماضي، وكان يفترض أن يعود الخميس إلى تورينو، إلا أن ثبوت إصابة مدافع الفريق روغاني ألغت رحلة العودة واستكمال فترة الحجر في بلاده.