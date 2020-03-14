صحف إنجلترا تهاجم دييجو كوستا بعد تصرفه الاستفزازي.. فيديو

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر النجم الإسباني دييجو كوستا، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، من خلال تصرف غريب عقب مباراة فريقه ضد ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفض التوقف من أجل الإجابة عن أسئلة الصحفيين.
كوستا رفض التوقف كما هو متعارف عليه، للإجابة على أسئلة الصحفيين وتظاهر السعال المتعمد، وإعطاء صورة أنه مصاب بفيروس كورونا، لينهي اللاعب مزحته “الغريبة” بالضحك.
صحيفة “ديلي ميل” البريطانية هاجمت اللاعب، متهمة إياه بالتهكم على وباء خطير أودى بحياة أكثر من 5 آلاف شخص حتى الآن، الأمر الذي جعل الصحيفة تصف الأمر بالاستفزازي.
برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير، ألقى الضوء أيضا على مزحة كوستا وسط أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأمر الذي أثار استياء ضيوف البرنامج وعدم حسن تصرف اللاعب معتبرين إياه بالمزحة الثقيلة.
دييجو كوستا كان قد لفت الأنظار لسلوكه في لقطة خروجه من الملعب بعدما قام المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بتبديله في الشوط الثاني، ليصب جام غضبه بركل عبوات المياه، رغم أن التبديل قلب النتيجة رأسا على عقب وأهدى الفريق الإسباني التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.
أتلتيكو كان قد أقصى مضيفه الإنجليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عقب تغلبه عليه في مواجهة الإياب 3-2 بعد التمديد، ليضمن تأهله على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.
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