رونالدينيو يخضع لإجراء جديد داخل السجن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يزال النجم البرازيلي رونالدينيو، محتجزا في أحد سجون دولة باراجواي، نظرا لدخوله البلاد هو وشقيقه بجوازي سفر مزورين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية فإن البرازيلي رونالدينيو، أسطورة برشلونة وميلان السابق، خضع لاختبار فيروس كورونا أثناء احتجازه بسجن في باراجواي.

الصحيفة أشارت إلى أن الإجراء الاحترازي جاء بعد ساعات من قيام رونالدينيو بالتوقيع على قمصان زملائه في السجن، كما أبلغ المسئولون في السجن، محامي الدفاع عن رونالدينيو أنه لا يمكن التعامل معه لمدة أسبوعين، بسبب القيود الحكومية التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

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القضاء في بارجواي، كان قد رفض طلب الإفراج بكفالة بلغت 754 ألف دولار عن النجم البرازيلي البالغ من العمر 39 عاما، وقرر إبقاءه في الحبس الاحتياطي على خلفية اتهامه بدخول البلاد بجواز سفر مزور.

رونالدينيو يعد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وقد أحرز تقريبا كل الألقاب المتاحة له، وهي كأس العالم، كوبا أمريكا، كأس القارات، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني والإيطالي، والكرة الذهبية.

وأفادت تقارير إعلامية، بقيام لاعب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بالتدخل في قضية البرازيلي رونالدينيو المحتجز في باراجواي، حيث عيّن 4 محامين لمساعدة البرازيلي، بالإضافة لتعهده بسداد كامل ديون زميله السابق في برشلونة، والبالغة نحو 3 ملايين دولار.