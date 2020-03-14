إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصيب الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنه نادي أرسنال في وقت متأخر من مساء الخميس.

نادي أرسنال أكد في بيانه الذي أصدره عبر موقعه الرسمي أنه سيتم إغلاق مركز التدريبات الخاص بالنادي، وأنه طلب من الأفراد العاملين بالنادي الذين كان لهم اتصال بأرتيتا بأن يقوموا بعزل أنفسهم ذاتياً وفقًا للإرشادات الصحية الحكومية.

النادي أضاف في بيانه أنهم سيقومون بإجراء عمليات تنظيف كثيفة في مركز التدريبات الخاص بالفريق والذي تواجد به أرتيتا.

Advertisements

وأضاف أنه سيلجأ إلى منظمة الصحة البريطانية بخصوص الخطوات التي سيتبعها في الوقت المقبل بالنسبة للموظفين واللاعبين، ورابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، للبحث حول مباريات الفريق في الوقت المقبل.. مشيرا إلى أنه لن يستطيع خوض أية مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الوقت المقبل.

أرتيتا قال بعد إصابته بفيروس كورونا: هذا أمر مخيب للآمال حقًا، لكنني خضعت للاختبار بعد أن شعرت ببعض الأعراض، سأعود للعمل بمجرد السماح لي.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي “بريميرليج” أعلنت في وقت سابق أن مباريات الدوري الممتاز ستقام في موعدها بشكل طبيعي.