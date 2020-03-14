- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ارتيتا يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
كشف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا أنه يشعر بتحسن ملحوظ بعد يوم واحد من إعلان أرسنال أن مدرب الفريق مصاب بفيروس كورونا.
وقال أرتيتا عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكلماتكم ودعمكم. أشعر بالتحسن بالفعل. نحن جميعا نواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق. صحة الجميع هي كل ما يهم الآن. نحمي بعضنا البعض باتباع الإرشادات وسوف نتجاوز ذلك معًا. أحسنت صنع الدوري الإنكليزي الممتاز لاتخاذ القرارات الصحيحة".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتيتا يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.