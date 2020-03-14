شكرا لقرائتكم خبر عن ارتيتا يكشف عن حالته الصحية بعد إصابته بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 كشف مدرب ​أرسنال​ ميكيل ​أرتيتا​ أنه يشعر بتحسن ملحوظ بعد يوم واحد من إعلان أرسنال أن مدرب الفريق مصاب بفيروس ​كورونا​.

وقال أرتيتا عبر حسابه على تويتر: "شكرا لكلماتكم ودعمكم. أشعر بالتحسن بالفعل. نحن جميعا نواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق. صحة الجميع هي كل ما يهم الآن. نحمي بعضنا البعض باتباع الإرشادات وسوف نتجاوز ذلك معًا. أحسنت صنع ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لاتخاذ القرارات الصحيحة".

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