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بيانيتش معروض للبيع وسان جيرمان يترقب الموقف

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السبت 14 مارس 2020

قرر نادي ​يوفنتوس​ الإيطالي، فتح الباب امام رحيل الدولي البوسني ميراليم ​بيانيتش​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتصدر اليوفي ترتيب ​الدوري الايطالي​، ولكن يبدو ان مصير الدولي مجهولاً، بسبب توقف النشاط الرياضي داخل إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد.

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ووفقاً لصحيفة "لاغازيتا" الإيطالية، فان اليوفي قدم مباراة جيدة امام الانتر دون مشاركة البوسني، وهو ما أكد أن شكل الفريق أفضل بدونه.

ويكافح بيانيتش منذ بداية الموسم لاستعادة مستواه المعهود، لكنه يقدم أداءً متواضعًا خلال الفترة الأخيرة، ما دفع الادارة تفكر ببيعه في الصيف المقبل.

ويعد نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي من ابرز المهتمين بخدمات البوسني، حيث من المتوقع ان يحصل على خدماته في الميركاتو المقبل.

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