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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب الليغا من بوابة ديبورتيفو الافيس والان مع التفاصيل
السبت 14 مارس 2020
أعلن نادي ديبورتيفو الافيس المنافس في بطولة الدوري الإسباني، عن إصابة 2 من العاملين في النادي بـ فيروس كورونا، دون الكشف عن الاسماء.
واعلن النادي في بيان رسمي، عن إصابة اثنين من العاملين في النادي، فبعد الفحوصات الطبية جاء الاختبار إيجابيًا.
وجاء في البيان:" أجرينا اختبارات في النادي على جميع أعضاء ديبورتيفو ألافيس، نتيجة للحالة الصحية الطارئة، وتم العثور على ثنائي".
واضاف:" حالة الثنائي جيدة، ولم يظهر عليهما أعراض، ولكن العينات اتت إيجابية، وسيتم عزلهما عن الفريق".
واتم:" الاسبوع المقبل سيخضع باقي اعضاء الفريق للاختبارات، ولن يتم خوض أي تدريبات حتى نتعرف على النتائج النهائية".
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