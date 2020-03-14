كورونا يضرب الليغا من بوابة ديبورتيفو الافيس

السبت 14 مارس 2020

أعلن نادي ​ديبورتيفو الافيس​ المنافس في بطولة الدوري الإسباني، عن إصابة 2 من ال​عاملين في النادي​ بـ فيروس ​كورونا​، دون الكشف عن الاسماء.



واعلن النادي في بيان رسمي، عن إصابة اثنين من العاملين في النادي، فبعد الفحوصات الطبية جاء الاختبار إيجابيًا.

Advertisements

وجاء في البيان:" أجرينا اختبارات في النادي على جميع أعضاء ديبورتيفو ألافيس، نتيجة للحالة الصحية الطارئة، وتم العثور على ثنائي".

واضاف:" حالة الثنائي جيدة، ولم يظهر عليهما أعراض، ولكن العينات اتت إيجابية، وسيتم عزلهما عن الفريق".

واتم:" الاسبوع المقبل سيخضع باقي اعضاء الفريق للاختبارات، ولن يتم خوض أي تدريبات حتى نتعرف على النتائج النهائية".