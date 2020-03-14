شكرا لقرائتكم خبر عن فيورنتينا يعلن إصابة لاعبين جديدين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

السبت 14 مارس 2020 أعلن نادي ​فيورنتينا الإيطالي​ إصابة لاعبين جديدين ضمن صفوفه بفيروس كورونا وهما ​جيرمان بيزيلا​ و​باتريك كوتروني​ بالاضافة الى ​ستيفانو داينيلي​ أخصائي العلاج الطبيعي بالفريق .

وكتبت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"في ظل وجود بعض الأعراض جاءت نتائج فحوصات اللاعبان باتريك كوتروني والألماني بيزيلا وإخصائي العلاج الطبيعي ستيفانو داينيلي إيجابية بالنسبة لفيروس كورونا وإن جميعهم بصحة جيدة ويتواجدون في منزلهم في فلورنسا". يشار إلى أن النادي سبق أن أعلن أمس إصابة مهاجمه الصربي الشاب ​دوسان فالهوفيتش​ بالفيروس وانه يتواجد في المنزل بدون ان يظهر عليه اعراض .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يعلن إصابة لاعبين جديدين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.