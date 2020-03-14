شكرا لقرائتكم سحر عبد الحق: اجتماع مع رئيس الوزراء لحسم مصير الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت سحر عبد الحق، أن تأجيل مباريات اليوم والغد بالدوري جاء لحين وضوح الروية واستيضاح الأمور من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة .
كشف عمرو الجناينى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التى تتردد عن إيقاف النشاط الكروى فى مصر، قائلا "مباريات الدورى تم إيقافها فقط بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استئناف النشاط من يوم الاثنين، وأنه تم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى والزمالك والمصرى بسبب الطقس فقط.
وتابع عمرو الجناينى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سنستأنف النشاط الكروى بعد يوم الأحد بصورة طبيعية بعد تحسن أحوال الطقس، ولا صحة نهائيا لما يتردد عن تجميد نشاط الكرة فى مصر.
وكان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير قد قال إن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بعد تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا".
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