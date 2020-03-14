شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع تخطيط الأهلي خلال أيام لحسم صفقات الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعاً مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي خلال الأيام المقبلة من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين وغيرها من الأمور الكروية الهامة في القلعة الحمراء.

ومع اقتراب الموسم المحلي من نهايته يرغب مسئولو الأهلي من حسم عدة ملفات كروية لذا سيعقد الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

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وبدأ مسئولو الأهلي مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلي بحاجة لصفقات قوية في عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط .

وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن إدارة الأهلي تعتزم حسم صفقتي رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز وعماد نبيل دونجا زميله في وسط الفريق خاصة وأنهما من أفضل اللاعبين في مراكزهما ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الانتهاء من الصفقتين سريعاً لاسيما وأن ثنائي بيراميدز تلقي عروضاً من أندية محلية وخارجية لذا يخشى الأهلي من الفشل في حسم الصفقتين بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما .

ضم ثنائي بيراميدز ضمن أولويات الأهلي في الفترة المقبلة لكن هذا لا يُعني أن النادي سيكتفي بهاتين الصفقتين فالنادي يرغب في ضم لاعبين أخرين سيتم تحديدهم خلال الأيام المقبلة ، فيما تبدو فرص ضم مهاجم جديد صعبة حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لاستعادة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي لنهاية الموسم الجاري حيث تألق اللعب بشكل واضح مع ناديه السعودي ويرغب الأهلي في استعادته مرة أخرى الصيف المقبل عقب إنتهاء الإعارة بعدما ثبت تأثر الفريق سلباً برحيل المهاجم المغربي.