شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي ضد الأهلي .. فايلر يرصد أداء "كتيبة" مختار مختار عبر بوابة المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإنتاج الحربي ضد الأهلي



يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الإنتاج الحربي بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وحصل فايلر علي عدة مباريات الأخيرة لفريق الإنتاج الحربي لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه ، ومعرفة آخر تطورات أدائه عن المواجهة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول.

موعد مباراة الإنتاج الحربي ضد الأهلي

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى تدريباته اليوم (السبت)، استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي التي ستقام على ستاد السلام في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، وهي المواجهة التي يسعى خلالها فايل إلى استعادة نغمة الانتصارات التي توقفت أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ18 للدوري المصري.



فايلر

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وتعد الإنتاج أمام المقاصة في الجولة الأخيرة بالدوري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، هي آخر لقاء يرصد من خلالها فايلر أداء العجلات الحربية تحت قيادة مختار مختار قبل مواجهة الأربعاء المقبلة.

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الإنتاج الحربي ضد الأهلي



وباشر الأهلي تدريباته أمس،على ملعب مختار التتش، رغم قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبي التي كان من المقرر إقامتها اليوم (السبت)، في إطار اللقاء المؤجلة من الجولة الـ14 بالدوري،وذلك بسبب سوء حالة الطقس.

الإنتاج الحربي ضد الأهلي



ويتربع الأهلى على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بعد أن فاز في 16 مباراة وتعادل في واحدة، بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.