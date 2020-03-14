المقاصة يخسر جهود أحمد عادل عبد المنعم أمام الزمالك فى الدوري

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جدة - عمرو شويل تأكد غياب أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، عن حراسة عرين الفريق الفيومي أمام الزمالك في المباراة المرتقب إقامتها يوم 19 مارس الجاري، وذلك عقب الإصابة التي كان اللاعب قد عانى منها مؤخراً في السمانة، مما أدى إلى خضوعه لعدة جلسات علاجية، ويواصل اللاعب العلاج التأهيلي لـ 7 أيام مقبلة قبل الانتظام في تدريبات الفريق.
واستأنف مصر المقاصة تدريباته يوم الجمعة الماضية، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب تأجيل المباراة التي كان مقررًا أن تجمع الفريق مع أسوان باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 18 للدوري.
ومن المقرر أن يعلن إيهاب جلال مدرب الفريق عن قائمة المقاصة التي تستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء يوم 19 مارس الجاري باستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ 19 للدوري، خلال الساعات المقبلة.
وكانت مباراة المقاصة وأسوان قد تأجلت لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد بداية من الخميس الماضي، ويسعى الفريق الفيومي لتحسين وضعه في جدول الدوري خلال الفترة المقبلة تحت القيادة الفنية لإيهاب جلال، الذي تولى مسئولية الفريق في ظروف حرجة، حيث يحتل المقاصة المركز الـ 17 وقبل الأخير في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 14 نقطة حصدها أبناء الفيوم من 17 مباراة، حيث فاز المقاصة في مباراتين فقط وتعادلوا في 8 لقاءات وخسورا 7 أخرى.
من جانبه رفع إيهاب جلال درجة التأهب في مران الفريق، حيث رفع معدلات اللياقة وزيادة الحمل البدني في تدريبات الفريق بالإضافة إلى عدة تدريبات بالكرة، نفذ خلالها اللاعبون بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وسط توجيهات متواصلة من إيهاب جلال والجهاز المعاون، حيث يرغب المدير الفني الجديد للفريق في اجتياز أول اختبار رسمي مع المقاصة بنجاح، لتحسين وضع أبناء الفيوم في جدول الدوري.
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