شكرا لقرائتكم اتحاد اليد: إقامة نهائيات كأس مصر لسيدات اليد على صالة أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 يومى 20 ، 21 مارس الجارى على صالة أكتوبر الدولية .

ويشهد دور قبل النهائي مواجهتى بين كلا من ، الشمس مع سبورتنج وسموحة مع الزمالك ، على أن يقام لقاء النهائي و مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في اليوم التالى الموافق 21 مارس .

وكان الأهلي قد ودع بطولة كأس مصر من دور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الشمس بنتيجة 26 / 24.

قامت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتعديل موعد الجولة الأخيرة في دورى محترفى كرة اليد و التي ستشهد لقاء القمة بين الأهلى و الزمالك ، و حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد يوم 31 مارس الجارى لإقامة اللقاء على صالة أكتوبر الدولية بدلا من يوم 24 من نفس الشهر ، فيما تقام باقى لقاءات هذه الجولة يوم 30 بين كلا من ، طلائع الجيش مع الاوليمبى و سبورتنج مع سموحى و هليوبوليس مع البنك الأهلى.

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فيما تقام الجولة قبل الأخيرة يوم 19 بين كلا من ، الأهلى مع طلائع الجيش و الزمالك مع سبورتنج و الأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مه البنك الأهلى .

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم أن هذه التعديلات في ظل إرتباط المنتخب الأول بتجميعات إستعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر أن الجولة الأخيرة كان محددا لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للإستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى ، قبل أن يتم تعديل الموعد للمرة الثالثة .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية. ، حث أنه يتصدر حتى الأن المسابقة برصيد 34 نقطة يليه الأهلى برصيد 32 نقطة .