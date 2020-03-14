شكرا لقرائتكم الإسماعيلى : تم إبلاغنا بتعليق مباراة الرجاء المغربى بسبب فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول ببعثة النادى الاسماعيلى فى المغرب فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" ، عن أن البعثة تلقت اخطاراً من مسئولى الرجاء المغربى بتعليق مباراة الفريقين لاشعار أخر، مؤكداً أنه إلى الأن لا نعرف القرار النهائى بتأجيل المباراة لأجل غير مسمي أو تأجيلها لفترة معينة.

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وفى وقت سابق من صباح اليوم قال سعيد وهبى المتحدث الرسمى لنادى الرجاء المغربى إن قرار ناديه بإيقاف نشاط الكرة لا يشمل الفريق الأول الذى يستعد للقاء الإسماعيلى فى البطولة العربية، وأضاف المتحدث الرسمى للرجاء المغربى فى مداخلة هاتفية لقناة أون تايم "استعداداتنا مستمرة لمواجهة الإسماعيلى، وقرار إيقاف النشاط الكروى، يخص مدرسة الكرة فقط ما بين أعمار 6 سنوات حتى 12 عام حرصا عليهم من انتشار مرض كورونا فى المغرب".

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وقرر الاتحاد العربى إقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يذكر أن فريق الوداد البيضاوى يغرد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 36 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن الفتح صاحب الوصافة، برصيد 35 نقطة.