شكرا لقرائتكم رئيس اللجنة الطبية بالجبلاية: قد يتم تعليق الدوري المصري خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك احتمال كبير لصدور قرار وشيك بتعليق الدوري المصري كنوع من الوقاية من فيروس كورونا.

تابع أن الأمر مازال محل دراسة ولم يتخذ قرار نهائي أو معلن في هذا الصدد لكن قد تشهد الساعات المقبلة تعليق الدوري .

من جانبها قالت سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة إن مصير الدورى المصرى من التعليق أو الاستكمال سيتحدد عقب اجتماع سينعقد خلال الساعات المقبلة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمناقشة الملف برمته واتخاذ قرار رسمى.

وأوضحت سحر عبد الحق أن تأجيل مباريات اليوم والغد بالدورى جاء لحين وضوح الروية واستيضاح الأمور من قبل مجلس الوزراء ووزارة الصحة .

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وكشف عمرو الجناينى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة الأنباء التى تتردد عن إيقاف النشاط الكروى فى مصر، قائلا "مباريات الدورى تم إيقافها فقط بسبب سوء الأحوال الجوية، مؤكدا استئناف النشاط من يوم الاثنين، وأنه تم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى والزمالك والمصرى بسبب الطقس فقط.

وتابغ عمرو الجناينى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، سنستأنف النشاط الكروى بعد يوم الأحد بصورة طبيعية بعد تحسن أحوال الطقس، ولا صحة نهائيا لما يتردد عن تجميد نشاط الكرة فى مصر.

كان الإعلامى الرياضى أحمد شوبير قد قال إن اتحاد الكرة يدرس تعليق مسابقة الدورى المصرى مؤقتا، وكتب شوبير عبر حسابه الرسمى على تويتر: "بعد تأجيل مباراة الأهلى وإنبى فى الدورى العام.. اتحاد الكره يدرس تعليق المسابقة مؤقتا".