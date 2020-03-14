علي معلول يخضع للفحص الطبي لتحديد موقفه من التدريبات

يختبر النادي الأهلي علي معلول “ظهير أيسر الفريق” للتعرف على موقفه من المشاركه في مباريات الفريق والتدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعب من لقاء سموحة الأخير بالدوري العام.

ويعاني معلول من حالة إجهاد بسيط في العضلة الأمامية، والتي تعرض لها في لقاء صن داونز الذي أقيم يوم السبت المنقضي ضمن إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليضمن تأهل الفريق الأحمر إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز بلقاء الذهاب بهدفين نظيفين دون رد أو مقابل لنظيره.

وبالرغم من أن الإجهاد الذي يعاني منه معلول بسيطا، إلا أن المدير الفني للفريق فضل حصوله على راحة من لقاء سموحة لضمان عدم حدوث مضاعفات له.