موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة المقاولون العرب وسموحة ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية.

ويقع فريق المقاولون في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في 5 مباريات أخري.

ويقع فريق سموحة في المركز السادس برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 وتلقى الهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.

وتقام مباراة سموحة والمقاولون يوم الإثنين المقبل 16 مارس، وتنطلق في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.