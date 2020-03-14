رمضان صبحي يستقر على البقاء في الأهلي وعدم العودة إلى أوروبا

استقر اللاعب رمضان صبحي المعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي إلى النادي الأهلي على البقاء في المارد الأحمر وعدم العودة من جديد إلى الفريق الإنجليزي، مشيرا إلى رغبته في البقاء مع القلعة الحمراء بعد أن استطاع استعادة جزء كبير من مستواه مع المارد الأحمر.

ورحب صبحي بالاستمرار مع النادي الأحمر، مطالبا مجلس إدارة الفريق بانهاء كافة الإجراءات اللازمة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي سريعا.

وكان صبحي قد انضم إلى صفوف القلعة الحمراء في يناير قبل المنقضي قادما من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة لـ6 أشهر مقابل الحصول على 800 ألف جنيه استرليني، ومن ثم قام مجلس إدارة الفريق الأحمر بتجديد الإعارة لمدة موسم آخر مقابل مليون و600 ألف جنيه استرليني؛ حيث تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.