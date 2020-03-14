موعد مباراة وادي دجلة وحرس الحدود بالدوري العام والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة وادي دجلة وحرس الحدود ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد بتروسبورت.

ويقع فريق حرس الحدود في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بعدما حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 7 وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

ويقع فريق وادي دجلة في المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخري.

وتقام مباراة حرس الحدود ودجلة يوم الإثنين المقبل الموافق 16 مارس 2020، وتنطلق في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم قنوات تايم سبورت وأون سبورت بإذاعة اللقاء في الموعد المحدد له.