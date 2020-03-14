موعد مباراة طنطا وبيراميدز بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

نرصد لكم موعد مباراة طنطا وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة الـ19 ببطولة الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ملعب 30 يونيو.

ويقع فريق طنطا في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعدما حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 10 وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري، بينما يقع فريق بيراميدز في المركز الثالث برصيد 32 نقطة، بعدما حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات أخري.

وتقام مباراة بيراميدز وطنطا يوم الإثنين 16 مارس وتنطلق في تمام السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقوم قنوات أون سبورت وتايم سبورت بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.