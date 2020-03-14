المقاولون يتجه إلى إسكندرية استعدادا لسموحة بالدوري

ينطلق فريق المقاولون العرب متجها إلى الإسكندرية غدا الأحد في إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان المدير الفني للفريق “عماد النحاس” قد رفض منح لاعبيه راحة بسبب الأحوال الجوية السيئة؛ حيث يرغب الفريق في رفع درجة استعداد الفريق لعودة الانتصارات من جديد بعد التعادل مؤخرا في لقاء طلائع الجيش مؤخرا في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بهدف لكل فريق.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته منذ الأربعاء الماضي بعد لقاء طلائع الجيش مباشرة، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء سموحة المقرر له في السادس عشر من شهر مارس الجاري.

ويقع فريق المقاولون في المركز الثاني بجدول الترتيب بـ33 نقطة بعد النادي الأهلي صاحب الصدارة بـ49 نقطة.