اخبار الرياضه

الأهلي يكثف مفاوضاته لضم ثنائي بيراميدز في الصيف

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة بيراميدز للتعاقد مع بعض الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة في ظل ما أثبتته الفترة الأخيرة من حاجة الفريق الأحمر إلى بعض الصفقات القوية في العديد من المراكز منها خط الوسط والجهة اليمنى.

ويرغب الفريق الأحمر في حسم صفقتي ثنائي بيراميدز “عماد نبيل دونجا ورجب بكار”؛ حيث يري مسئولو الأحمر أنهما من أفضل اللاعبين في مركزي الوسط والجبهة اليمني.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم الصفقتين وانهاء الإجراءات اللازمة سريعا، في ظل العديد من العروض التي تلقاها الثنائي خلال الفترة الأخيرة سواء كانت محلية أو خارجية؛ حيث يخشي الفريق الأحمر من فضل انهاء الصفقتين بعد العديد من توصيات المدير الفني للفريق بضم الثنائي سريعا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا