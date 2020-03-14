الأهلي يكثف مفاوضاته لضم ثنائي بيراميدز في الصيف

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة بيراميدز للتعاقد مع بعض الصفقات القوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل خاصة في ظل ما أثبتته الفترة الأخيرة من حاجة الفريق الأحمر إلى بعض الصفقات القوية في العديد من المراكز منها خط الوسط والجهة اليمنى.

ويرغب الفريق الأحمر في حسم صفقتي ثنائي بيراميدز “عماد نبيل دونجا ورجب بكار”؛ حيث يري مسئولو الأحمر أنهما من أفضل اللاعبين في مركزي الوسط والجبهة اليمني.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم الصفقتين وانهاء الإجراءات اللازمة سريعا، في ظل العديد من العروض التي تلقاها الثنائي خلال الفترة الأخيرة سواء كانت محلية أو خارجية؛ حيث يخشي الفريق الأحمر من فضل انهاء الصفقتين بعد العديد من توصيات المدير الفني للفريق بضم الثنائي سريعا.