الزمالك يستقر على تمديد عقد “محمد عبد الغني” قبل نهاية الموسم

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تمديد عقد اللاعب محمد عبد الغني قبل انتهاء الموسم الحالي؛ حيث يسعى الفريق الأبيض إلى استقرار منطقة الدفاع خلال الفترة القادمة، في ظل الأداء والمستوي الجيد الذي ظهر به مع الفارس الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وكان عبد الغني قد شارك بين صفوف الفارس الأبيض خلال الموسم الجاري في 15 لقاء؛ حيث شارك في 8 لقاءات بالدوري المصري الممتاز و7 لقاءات في بطولتي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

جديرا بالذكر أن نادي الزمالك يقع في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 والهزيمة في ثلاثة مباريات أخري.