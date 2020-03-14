الإنتاج الحربي يواصل تدريباته استعدادا للأهلي بالدوري

يستقر المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي “مختار مختار” على استئناف تدريبات الفريق والتي تنطلق في اليوم السبت في تمام الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، والتي تقام على ستاد السلام بعد حصول الفريق على راحة سلبية يومي الخميس والجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وكان اتحاد الكرة قد استقر على تأجيل مباراة الانتاج ونادي مصر، والتي كان من المفترض إقامتها يوم الخميس المنقضي في تمام الثانية والنصف ظهرا ضمن مواجهات الأسبوع الثامن عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الإنتاج لخوض لقاء النادي الأهلي المقرر إقامته يوم الأربعاء القادم، والذي يقام ضمن مواجهات الأسبوع التاسع عشر ببطولة الدوري الممتاز.