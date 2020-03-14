الطلائع يستعد لمواجهة بيراميدز بالدوري العام

يستعد فريق طلائع الجيش اليوم السبت لخوض لقاء بيراميدز بعد حصول اللاعبون على راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام، نظرا لسوء الأحوال الجوية التي شهدتها جميع محافظات مصر خلال الفترة الماضية.

وكان عبد الحميد بسيوني “المدير الفني للفريق” قد استقر على الغاء مران الفريق أمس الجمعة، في ظل عدم قدرة لاعبي الفريق على الخروج من المنازل بسبب الأحوال الجوية السيئة.

ومن المقرر أن يقوم الفريق بإقامة المران اليوم السبت في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ويقام على ستاد جهاز الرياضة العسكري في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء بيراميدز بالدوري المصري الممتاز المقرر له يوم الجمعة المقبل الموافق 20 مارس 2020.