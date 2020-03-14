شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط للكرة بالأهلى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اجتماعاً مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام المقبلة من أجل دراسة عدة ملفات خاصة بفريق الكرة وقطاع الناشئين وغيرها من الأمور الكروية المهمة فى القلعة الحمراء.

ومع اقتراب الموسم المحلى من نهايته يرغب مسئولو النادى من حسم عدة ملفات كروية، لذا سيعقد الخطيب جلسة مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو.

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وبدأ مسئولو الأهلى مرحلة تكثيف المفاوضات والمحاولات لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما أثبتت الفترة الماضية أن الأهلى بحاجة لصفقات قوية فى عدة مراكز أبرزها الجبهة اليُمنى وخط الوسط .

وفى هذا الشأن علم ”الخليج 365” أن إدارة الأهلى تعتزم حسم صفقتى رجب بكار ظهير أيمن فريق بيراميدز وعماد نبيل دونجا زميله في وسط الفريق خاصة وأنهما من أفضل اللاعبين في مراكزهما ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الانتهاء من الصفقتين سريعاً لاسيما وأن ثنائي بيراميدز تلقي عروضاً من أندية محلية وخارجية لذا يخشى الأهلي من الفشل في حسم الصفقتين بعدما أوصى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالتعاقد معهما .

وضم ثنائى بيراميدز ضمن أولويات الأهلى فى الفترة المقبلة لكن هذا لا يُعنى أن النادى سيكتفى بهاتين الصفقتين فالنادى يرغب فى ضم لاعبين آخرين سيتم تحديدهما خلال الأيام المقبلة، فيما تبدو فرص ضم مهاجم جديد صعبة حيث تتجه النية في القلعة الحمراء لاستعادة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي في يناير الماضي لنهاية الموسم الجاري حيث تألق اللعب بشكل واضح مع ناديه السعودى ويرغب الأهلى فى استعادته مرة أخرى الصيف المقبل عقب انتهاء الإعارة بعدما ثبت تأثر الفريق سلباً برحيل المهاجم المغربى.