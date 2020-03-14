شكرا لقرائتكم خبر عن صالة أكتوبر الدولية تستضيف نهائيات كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم عن إقامة نهائيات كأس مصر للسيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 يومى 20 و21 مارس الجارى على صالة أكتوبر الدولية.

ويشهد الدور قبل النهائى مواجهتى بين كل من الشمس مع سبورتنج وسموحة مع الزمالك، على أن يقام لقاء النهائى ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى اليوم التالى الموافق 21 مارس.

كان الأهلى قد ودع بطولة كأس مصر من دور ربع النهائى بعد الخسارة أمام الشمس بنتيجة 26 / 24.

قامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتعديل موعد الجولة الأخيرة فى دورى محترفى كرة اليد، والتى ستشهد لقاء القمة بين الأهلى والزمالك، وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 31 مارس الجارى لإقامة اللقاء على صالة أكتوبر الدولية بدلا من يوم 24 من نفس الشهر، فيما تقام باقى لقاءات هذه الجولة يوم 30 بين كل من طلائع الجيش مع الأوليمبى وسبورتنج مع سموحى وهليوبوليس مع البنك الأهلى.

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فيما تقام الجولة قبل الأخيرة يوم 19 بين كل من الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأوليمبى مع هليوبوليس و سموحة مه البنك الأهلى .

ومن جانبه أكد سعيد عبد المنعم أن هذه التعديلات في ظل إرتباط المنتخب الأول بتجميعات إستعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر أن الجولة الأخيرة كان محدد لها يوم 19 مارس إلا أنه تم تأجيلها إلى يوم 25 لتجمع المنتخب الأول للاستعداد إلى أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تغيير الموعد مرة أخرى للإستقرار على إقامتها يوم 24 مارس الحالى ، قبل أن يتم تعديل الموعد للمرة الثالثة .

نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتباري، حث إنه يتصدر حتى الآن المسابقة برصيد 34 نقطة يليه الأهلى برصيد 32 نقطة .