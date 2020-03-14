شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد العربى يقرر تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء غد الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك.

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

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وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب في المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

وقرر الاتحاد العربى إقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

يذكر أن فريق الوداد البيضاوى يغرد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 36 نقطة، متفوقا بفارق نقطة عن الفتح صاحب الوصافة، برصيد 35 نقطة.