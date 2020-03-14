شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتعقيم مقراتها وغرف الملابس بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مخاطبة جميع الأندية لمطالبتها بتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، كما ستتم مطالبة كل نادٍ بإرسال تقارير عن أى لاعب أو فرد يظهر عليه أعراض مرض الكورونا من أجل سرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج هذا المصاب وإخطار اتحاد الكرة ووزارة الشباب و الرياضة به.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021، والتى تستضيفها الكاميرون فى العام المقبل، بسبب فيروس كورونا، وبذلك ستتأجل مباراتى منتخب مصر مع توجو.

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ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقى فتقرر تأجيل المباريات الخاصة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة فى الفترة من 25 حتى 31 مارس الجارى، ما يعنى تأجيل منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات وأشار الاتحاد الأفريقى فى خطابه إلى تحديد موعد جديد لتلك المباريات سيتم الإعلان عنه فى وقت لاحق، جدير بالذكر أن المنتخب المصرى كان من المقرر أن تواجه منتخب توجو يومى 26 و29 من الشهر الجارى.

من جانبه قال الدكتور تيدروس ادحانوم جربيسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفى في جنيف هناك أشياء بسيطة يمكن اتباعها حتى لا نصاب بالعدوى مثل غسل الأيدي بالمياه والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، موضحا أنه يجب التواصل مع الأنظمة الصحية في كل بلد لمعرفة الأساليب الصحية لمكافحة الفيروس، ويمكن تشارك المعلومات وقال، إن منظمة الصحة العالمية تطلق الاستجابة لفيروس كورونا حتى الساعة، ندعو الحكومة للمشاركة والاستثمار في مكافحة المرض، وطالب الناس بالذهاب إلى موقع المنظمة لمعرفة المزيد عن المعلومات عن كورونا.