سوبر كورة.. فايلر يهدد بإحالة حسين الشحات للدكة لهذا السبب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى حسين الشحات لاعب الأحمر بإحالته لدكة البدلاء، بعدما ظهر واضحاً أن اللاعب مشغول للغاية بأمور تنعكس سلبياً على أداؤه وتركيزه مع الفريق خلال الفترة الماضية وتراجع مستواه بشكل لافت للنظر.

ويشارك الشحات مع الأهلى بشكل أساسى منذ فترة لكنه لم يقدّم المستوى المأمول مع الفريق الأمر الذى جعل المدير الفنى للفريق يُطالب اللاعب بالتركيز فى الملعب وعدم الانشغال بأى أمور أخرى تُقلل من مستواه وتركيزه مع الفريق.

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وتعرض حسين الشحات لهجوم من بعض جماهير الفريق لعدم ظهوره بشكل جيد في المباريات الماضية وتحديداً لقاء صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي بملعب الأخير في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والذى انتهى بالتعادل بهدف لمثله وتأهل الأهلي للدور نصف نهائي للبطولة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وهاجم البعض الشحات بسبب إهداره العديد من الفرص الكثيرة في مباراة صن داونز تحديداً وطالبه كثيرون بالتركيز في الملعب حتى يكون مؤثراً مع الفريق خاصة وأن النادي تعاقد معه بمبلغ كبير للغاية فى يناير قبل الماضى حيث دفع الأهلى 5 ملايين دولار لنادى العين الإماراتى للتعاقد معه.

وتسببت حالة عدم التركيز التي يعاني منها الشحات في مُطالبه فايلر بضرورة التركيز في الملعب فقط حتى لا يفقد مكانه مع الفريق.