الشوربجي: علي فرج أقوى خصم واجهته ويجب أن يتحد العالم لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والمتوج مؤخراً ببطولة كناري كلاسيك التي أقيمت في بريطانيا، أن علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً، ليس مجرد خصم بالنسبة له بل هو أحد أفراد العائلة.
أضاف الشوربجي بعد تتويجه ببطولة كناري كلاسيك عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج ، قائلا : "علي فرج ليس مجرد منافس لي بل هو شخص يلهمني حقاً أن أكون أفضل، لعبت مع العديد من اللاعبين في مختلف الأجيال ولكن إذا سألت عن أقوى خصم في حياتي سيكون علي فرج، كل مباراة أخوضها أمام علي فرج تكون أصعب من التي قبلها وأنا سعيد باللعب معه ".
وعن فيروس كورونا قال الشوربجي: من المحتمل أن تكون هذه المباراة الأخيرة التي نلعبها في الموسم بسبب توقف البطولات بسبب فيروس كورونا، ومن الجيد أن أختتم الموسم بهذه المباراة أمام علي فرج ، نواجه أمراً صعباً يحتاج لاتحاد العالم من أجل مواجهته أمل أن يهتم الجميع بأنفسهم ولا أتحدث فقط عن جماهير الاسكواش بل عن الجميع وأتمنى أن يزول هذا الوباء سريعاً، وتعود الحياة إلى طبيعتها.
وفاز محمد الشوربجي في المباراة النهائية لكناري كلاسيك على مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، وجاء فوز الشوربجي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 10-12, 11-6, 15-13.
بهذا الفوز يبتعد محمد الشوربجي بصدارة التصنيف العالمي للاسكواش، بعدما كان علي فرج قد قرب فارق النقاط عقب تتويجه مؤخرا ببطولة ويندي سيتي.
ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.
كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.
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