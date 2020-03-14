شكرا لقرائتكم خبر عن الشوربجي: علي فرج أقوى خصم واجهته ويجب أن يتحد العالم لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، والمتوج مؤخراً ببطولة كناري كلاسيك التي أقيمت في بريطانيا، أن علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً، ليس مجرد خصم بالنسبة له بل هو أحد أفراد العائلة.

أضاف الشوربجي بعد تتويجه ببطولة كناري كلاسيك عقب تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه علي فرج ، قائلا : "علي فرج ليس مجرد منافس لي بل هو شخص يلهمني حقاً أن أكون أفضل، لعبت مع العديد من اللاعبين في مختلف الأجيال ولكن إذا سألت عن أقوى خصم في حياتي سيكون علي فرج، كل مباراة أخوضها أمام علي فرج تكون أصعب من التي قبلها وأنا سعيد باللعب معه ".

وعن فيروس كورونا قال الشوربجي: من المحتمل أن تكون هذه المباراة الأخيرة التي نلعبها في الموسم بسبب توقف البطولات بسبب فيروس كورونا، ومن الجيد أن أختتم الموسم بهذه المباراة أمام علي فرج ، نواجه أمراً صعباً يحتاج لاتحاد العالم من أجل مواجهته أمل أن يهتم الجميع بأنفسهم ولا أتحدث فقط عن جماهير الاسكواش بل عن الجميع وأتمنى أن يزول هذا الوباء سريعاً، وتعود الحياة إلى طبيعتها.

وفاز محمد الشوربجي في المباراة النهائية لكناري كلاسيك على مواطنه على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، وجاء فوز الشوربجي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 79 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-8, 10-12, 11-6, 15-13.