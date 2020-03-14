شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفقد جهود محمد ناصف أمام بيراميدز للإيقاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفقد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه محمد ناصف في مواجهة بيراميدز المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة المقاولون العرب ، ويبدأ في تمام الرابعة عصر اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيوني استعداداته لمواجهة بيراميدز بعدما حصل الفريق علي راحة ٣ أيام من المران لسوء الأحوال الجوية.
قررعبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش إلغاء مران أمس الجمعة نظرا لسوء الأحوال الجوية وعدم قدرة اللاعبين علي الخروج من منازلهم .وأخطر الجهاز الاداري اللاعبين بإقامة المران في الرابعة عصر اليوم السبت علي ستاد جهاز الرياضة العسكري.
وجاء هدف المقاولون العرب عن طريق سيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 48، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR لأول مرة فى الدورى المصرى، فيما تعادل محمد ناصف لطلائع الجيش فى الدقيقة 84، عن طريق ركلة الجزاء احتسبها الـVAR أيضًا.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 10مواجهات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا، فيما يحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.
ومن جانبه قال عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إنه سعيد بالمستوي الذى قدمه فريقه فى مباراة المقاولون العرب مؤكداً إن فريقه قدم مباراة كبيرة، و سيطرعلى معظم مجريات الأمور، مشيرا إن طلائع الجيش، كان الأفضل بإمكانه تحقيق الفوز ولكن غياب التوفيق، حافظ على نتيجة التعادل.
وأوضح عبد الحميد بسيوني، إنه على ثقة بتحسن نتائج فريقه خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الروح القتالية والأداء الذى أظهره الفريق، مشددا بأن التوفيق قادم لا محالة.
كما تحدث عن تقنية الفيديو قائلا:” الدور الأول شهد العديد من الأخطاء التحكيمية التى أثرت على النتائج، ولكن الفار سيحقق مزيد من العدالة”.
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