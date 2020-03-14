شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ميار البوهى لاعبة كرة السلة: كان نفسى أكون مخرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ميار البوهى لاعبة فريق كرة السلة بنادى الزمالك، والتى تتحدث عن هواياتها المفضلة والأغانى التى تفضل سماعها ورد فعلها فى مختلف المواقف التى تتعرض لها، فكان معها الحوار التالى..

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر أكتر حاجة بحاول استغل أى فرصة عشان أعملها حتى لو day use.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

هى ماما ربنا يخليها ليا بتدخل المطبخ وتعمل كل حاجة عشان كده دخولى المطبخ بيكون بسيط، ولما بجرب حاجات بتطلع حلوة اوى مثلا الفراخ بالكارى.

من نجمك المفضل ؟

من مصر كريم عبد العزيز العالمى ليوناردو دى كابريو.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب طبعا من غير نقاش.

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

كنت أتمنى أكون مخرجة أو فوتوجرافر جدا.

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لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

عادة لا بس ممكن أرد وانا ماشية لو الموضوع استفذنى.

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

هى مش نجمة سينما لكن أوبرا وينفرى هى مثلى الأعلى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الكاجوال أكيد وبيليق عليا أكتر وبحسه بيمثل شخصيتى.

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

مش مقياس بالنسبة ليا بصراحة اهم حاجة يكون متفهم ظروفى المهنية والرياضية ويشجعنى على كده.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى إيه ؟

لا اعتقد انى ممكن اكون مع عقلية رافضة للرياضة أساسا من الاول بس لو حصل هتناقش معاه وان شاء الله قدر أقنعه.











