"مدرب أرسنال ومدافع يوفنتوس الأبرز".. كورونا يُصيب نجوم كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في تأجيل العديد من منافسات كرة القدم في الأيام الماضية، حيث طارد الوباء الجديد العديد من لاعبي كرة القدم في جميع والمسابقات المحلية والقارية حول العالم.

وأسفر عن ذلك الوباء، تأجيل جميع الدوريات الأوروبية الكبرى بشكل اضطراري بعد ظهور إصابة بعض لاعبي الأندية الأوروبية بكورونا.

ويُعد الدوري الإيطالي هو المسابقة الأوروبية الأبرز التي انتشر فيها أكثر عدد من الحالات من الدوريات الأوروبية المختلفة.

ونرصد خلال السطور القادمة أبرز اللاعبين الذين أُصيبوا بفيروس كورونا:

يُعتبر مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، هو أول المصابين بفيروس كورونا بمنافسات الدوي الإنجليزي الممتاز.

وبناءً على ذلك قررت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، تأجيل مباريات البطولة حتى الثالث من إبريل المقبل.

كالوم هودسون أودوي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي هو ثاني الحالات التي أُعلنت في البريميرليج بعد مايكل أرتيتا.

وظهرت بعض الأعراض على لاعبي نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعد تصريح بيرندان رودجرز المدير الفني للنادي، بأن عدداً من لاعبي الفريق ظهرت عليهم أعراض وعلامات فيروس كورونا.

كما دخل نادي إيفرتون الإنجليزي، العزل الصحي، بعدما ظهرت على أحد لاعبيه -دون الكشف عنه- أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

الدوري الإيطالي

يعتبر الدوري الإيطالي أكثر الدوريات التي تعرض لاعبيها للإصابة بفيروس كورونا، حيث شهد تواجد 9 حالات.

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وكان دانيلي روجاني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أول الحالات التي أُعلن عنها في إيطاليا.

وتبعه نادي سامبدوريا عندما أعلن عن إصابة مهاجمه مانولو جابياديني بالفيروس، قبل أن يعود ويُعلن عن إصابة أربعة لاعبين جدد من الفريق إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا.

وهم :عمر كولي وألبي إكدال وأنتونيو لا جومينا ومورتن تورسبي.

ويعتبر الثنائي باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا لاعبا نادي فيورنتينا بالإضافة إلى ستيفانو دانييلي الاخصائي الطبيعي بالنادي، هم أحدث الحالات التي تم تشخيصها بوباء كورونا.

لم يظهر أي إعلان رسمي في الدوري الإسباني عن إصابة أي لاعب بكرة القدم بفيروس كورونا، إلا أن نادي ريال مدريد أعلن أن هناك لاعب بفريق السلة تعرض للإصابة بالفيروس.

ذلك الإعلان أجبر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري الألماني

ظهرت حالة وحيدة حتى الآن في الدوري الألماني "البوندسليجا"، في نادي بادربورن بعد إصابة وكا كيليان لاعب الفريق.

وجاء الإعلان بإصابة اللاعب، بعد تأجيل مباريات البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية، ومن المقرر أن تظل مباريات دوري الدرجتين معلقة حتى الثاني من أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وظهرت حالة ثانية ولكن في دوري الدرجة الثانية، بعد إعلان نادي هانوفر بإصابة مدافعه تيمو هوبرز بالوباء.