محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرجاء الرياضي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بسبب تداعيات فيروس كرونا المستجد.
وأشارت صحيفة المغربية الرياضية، إلى أنه تم تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي بإياب دور نصف النهائي بالبطولة العربية رسمياً.
وكان من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، غداً الأحد، في إياب نصف النهائي بالبطولة العربية.
الإسماعيلي كان قد حقق نتيجة الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب في مصر بهدف نظيف.
وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً، بإيقاف مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر.
ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا في المغرب وإعلانها لمنع التجمعات التي تحتوي على 50 شخصاً.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تأجيل لقاء الرجاء والإسماعيلي بالبطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.