رسمياً.. تأجيل لقاء الرجاء والإسماعيلي بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قرر الاتحاد العربي لكرة القدم، تأجيل مباراة الرجاء الرياضي والإسماعيلي في إياب نصف نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بسبب تداعيات فيروس كرونا المستجد.

وأشارت صحيفة المغربية الرياضية، إلى أنه تم تأجيل مباراة الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي بإياب دور نصف النهائي بالبطولة العربية رسمياً.

وكان من المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين الرجاء والإسماعيلي، غداً الأحد، في إياب نصف النهائي بالبطولة العربية.

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الإسماعيلي كان قد حقق نتيجة الفوز على الرجاء المغربي في مباراة الذهاب في مصر بهدف نظيف.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بياناً رسمياً، بإيقاف مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا في المغرب وإعلانها لمنع التجمعات التي تحتوي على 50 شخصاً.