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وست هام يطالب بضرورة إلغاء وبطلان موسم بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت كارين برادي رئيسة نادي وست هام يونايتد، على ضرورة إلغاء وبطلان الموسم الكروي الحالي، لافتة إلى أن الوضع قد يزداد سوءًا خلال الفترة المقبلة.

يأتي حث برادي على إلغاء موسم الدوري بعدما تفشي فيروس في جميع أنحاء العالم، ومن بينها إنجلترا التي اضطرت مؤخرًا لتعليق الأنشطة حتى أوائل أبريل المقبل بعد إعلان إصابة ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال ولاعب كالوم هدسون أودوي بالوباء.

وخلال مقال منشور اليوم السبت لبرادي قالت خلاله: "هناك مخاوف من ازدياد الوضع سوءًا خلال الفترة المقبلة، أعتقد أنه يجب إلغاء الموسم وإعلان بطلانه".

وأضافت برادي: "تأمل رابطة أن يتمكن من استئناف المسابقة بعد 3 أسابيع، ولكن قد يصبح الأمر في أرض الأحلام".

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وتابعت: "ماذا لو لم يتم إنهاء الدوري؟ أي الفرق ستهبط إلى تشامبيونشيب وأيها سيشارك في والدوري الأوروبي إذا لم يتم لعب المباريات بالكامل؟".

وأتمت: "مع تأثر المباريات في بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، فإن الأمر العادل والمعقول هو إعلان إلغاء الموسم بأكمله".

ويحتل وست هام المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بينما يفصل عن تحقيق لقب الدوري 6 نقاط فقط، حيث يتصدر جدول ترتيب بريميرليج برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة أمام آرسنال في الجولة الـ28 من البطولة.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الأوروبية أشارت أمس الجمعة، إلى أن ناديي وست هام وتوتنهام يطالبان بإلغاء الدوري وعدم استكماله.

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