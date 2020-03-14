قبل مواجهة الرجاء والإسماعيلي.. الاتحاد المغربي يُعلن إيقاف مباريات كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن إيقاف مباريات كرة القدم حتى إشعار آخر.

وقال بيان الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي: "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

ويأتي ذلك القرار في ظل ارتباط الأندية المصرية بنظيرتها المغربية، حيث يواجه نادي الإسماعيلي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية، غداً الأحد بالمغرب.

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وكان الإسماعيلي حقق نتيجة الفوز على الرجاء في مباراة الذهاب في مصر بهدف نظيف.

كما يواجه ناديي الأهلي والزمالك، الوداد والرجاء المغربيان في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في مايو المقبل.

ويأتي قرار الاتحاد المغربي في ظل تفشي فيروس كورونا في المغرب وإعلانها لمنع التجمعات التي تحتوي على 50 شخصاً.