هل تم إيقاف النشاط الكوري في الرجاء المغربي؟ المتحدث الرسمي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي للرجاء، حقيقة إيقاف نشاط النادي المغربي لأجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا.
وخلال تصريحات تلفزيونية صباح اليوم السبت لقناة أون تايم سبورتس قال وهبي: "تم تعليق النشاط الكروي في مدرسة النادي وجميع الفئات العمرية لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا".
وأضاف: "ولكن هذا القرار لا ينطبق على الفريق الأول، وسيتم تطبيقه بداية من الغد".
وتابع: "يأتي هذا القرار حرصًا على سلامة اللاعبين الصغار".
ومن المقرر أن يستضيف الرجاء نظيره الإسماعيلي مساء غد الأحد، "بدون جماهير" في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس (البطولة العربية).
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