من بينهم معالج الفريق.. فيورنتينا يعلن 3 إصابات بوباء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي فيرونتينا الايطالي إصابة ثنائي الفريق باتريك كوتروني وجيرمان بيتزيلا إلى جانب المعالج ستيفانو دانييلي بفيروس كورونا.

وانتشر فيروس كورونا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وإن كانت إيطاليا هي أكثر الدول الأوروبية تضررًا من الوباء مما اضطر السلطات بتعليق كافة الأنشطة من بينها المجال الرياضي.

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وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيرونتينا أن نتائج الفحوصات التي خضع لها الثلاثي كوتروني، بيتزيلا ومعالج الفريق جاءت إيجابية.

وأكد النادي الايطالي أن الثلاثي في صحة جيدة، ويتواجدوان حاليًا في منازلهم.

جدير بالذكر أن يوفنتوس سبق وأعلن إصابة دانيلي روجاني لاعب الفريق الإيطالي بالوباء، كما أكد فريق سامبدوريا إصابة 5 من لاعبيه.