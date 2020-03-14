اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعقيم غرف الملابس بسبب كورونا

تخاطب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، الأندية خلال ساعات، لتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس. لتعقيم مقراتها وغرف خلع الملابس. كما قرر اللجنة مخاطبة الأندية لإبلاغ الاتحاد في حال تعرض أي لاعب للإصابة، حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية.

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