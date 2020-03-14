سيدات طائرة الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة هليوبوليس

يستأنف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة فريق هليوبوليس، المقرر لها الجمعة القادم، ضمن منافسات الدوري.
وكان حمدي الصافي، المدير الفني للفريق،منح اللاعبات راحة من المران لمدة ٤٨ ساعة عقب الفوز علي فريق المقاولون بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الدوري.
ومن المنتظر أن يشهد مران الفريق تدريبات استشفائية، وبعض التدريبات البدنية، حيث يسعى الصافي للوصول باللاعبات إلى أفضل مستوى بدني عقب الراحة للفريق.
ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة برصيد 54 نقطة من 18 مباراة، محققًا العلامة الكاملة دون هزيمة.
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