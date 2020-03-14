كورونا يغلق الملاعب الأوروبية .. واتجاه لتأجيل يورو 2020

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم تأجيل مباريات الدورى، حتى 4 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا فى البلاد.

وكان الاتحاد الإنجليزى، قد أعلن فى وقت سابق عن لعب كل مباريات الدورى بحضور جماهيرى، دون تأجيل، قبل أن يعلن نادى أرسنال فى خبر صادم بإصابة مدربه الإسبانى مايكل أرتيتا، بفيروس كورونا، ليعلن الاتحاد الإنجليزى فى بيان عاجل عقد اجتماع طارئ، والذى أسفر عن تعليق النشاط الكروى حتى مطلع شهر أبريل المقبل.

وينتشر فيروس كورونا بشكل كبير فى دول العالم، وأصيب به أكثر من لاعب على الملاعب الإنجليزية، مثل النجم الإنجليزى الشاب، كالوم أودى لاعب تشيلسى بعدما تم إلغاء مران الفريق أول أمس، بعد إصابة أحد أفراد النادى اللندنى، وتأكيد برندان روجرز مدرب ليستر سيتى بإصابة 3

من لاعبى الفريق، ووجود حالة اشتباه فى نادى إيفرتون، أيضًا بنادى بورنموث الذى أكد ظهور أعراض فيروس كورونا على حارس بورنموث أرتور بوروك و4 آخرين من الجهاز الفنى ليتم وضعهم فى العزل بحجر صحى.

يأتى ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» أمس، عن تأجيل مباريات الأسبوع المقبل فى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبى، وسط تقارير تشير إلى احتمالية تأجيل كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 لعام 2021.

Advertisements

وفى إيطاليا، أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم عن تأجيل كل النشاطات الرياضية الكروية، فضلًا عن إيقاف الألعاب الأخرى، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بعد ظهور أكثر من 10000حالة مصابة

بفيروس كورونا.

وتأكد بشكل رسمى إصابة روجانى مدافع يوفنتوس بالفيروس، وجابيادينى مهاجم فريق سامبدوريا الإيطالى، بالإضافة إلى لاعب بالدرجة الثالثة من الدورى الإيطالى، وإصابة 3 من فريق الشباب بنادى يوفنتوس.

وفى ألمانيا قرر الاتحاد الألمانى خوض مباريات الدورى دون جمهور، وسط تكهنات بتأجيل الدورى حتى إشعار آخر، بعد إصابة 2 من لاعبى فريق هانوفر الألمانى جانيس هورن وتيمو هوبرز، فى حين توقف الدورى الفرنسى والهولندى والبرتغالى والأمريكى بشكل رسمي.

وفى إسبانيا التى ظهر بها فيروس كورونا على لاعب كرة السلة بنادى ريال مدريد، ليتم تعليق النشاط الرياضى بالنادى وإيقاف دورى كرة السلة الإسبانى، ويقرر نادى ريال مدريد اتخاذ قرار مهم بوضع لاعبى كرة القدم والسلة داخل النادى داخل الحجر الصحى لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، وعليه قررت رابطة الليجا تأجيل مباريات الدورى الإسبانى لمدة أسبوعين، كما قرر نادى برشلونة تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم، كما قرر أيضًا نادى يوفنتوس، وميلان، وأرسنال، وإيفرتون إيقاف نشاطتهم الكروية.