تير شتيجن يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

اقترب الدولي الألماني تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، بعد أن وصلت مفاوضات التجديد إلى مرحلة متقدمة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن وكيل تير شتيجن عقد جلسة مع إريك أبيدال السكرتير الفني للبارسا، لحسم مفاوضات تجديد عقدالحارس الألماني والذي ينتهي في صيف 2022.
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات تشهد تقدمًا كبيرا في ظل رغبة الطرفين في توقيع العقود، مشيرة إلى أن الاتفاق النهائي يتوقف على مدة العقد الجديد إن كان 4 سنوات أو 5، نظراًلوجود فوارق مادية بين كل مدة.
وتابعت أن الاتفاق على المدة النهائية للعقد ستجعل الحارس الألماني يقفز براتبه كأعلى رواتب حراس المرمى في العالم، وهو ما يجعل الأمور تسير نحو الاتفاق النهائي خاصة وأن الخلاف بين شتيجن والبرسا حول تجديد العقد كان بسبب النواحي المادية.
يذكر أن أندريه تير شتيجن انتقل إلى برشلونة في مايو 2014 قادمًا من صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
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