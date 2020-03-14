الزمالك يتظلم رسميًا ضد عقوبة الانسحاب أمام الأهلي

قدم مسئولو الزمالك، تظلما رسميا لاتحاد الكرة، ضد عقوبة الجبلاية، باعتبار الأبيض خاسرا لقاء الأهلي الأخير في الدوري، وخصم ٣ نقاط من النادي، على خلفية عدم تمكنه من حضور اللقاء بسبب الأحوال الجوية.

وتجتمع لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، خلال الأسبوع الجاري، من أجل بحث تظلم الزمالك، بجانب نظامي الأهلي والزمالك ضد العقوبات الموقعة على الناديين

بسبب أحداث السوبر المصري، والذي تم حسمه لصالح القلعة البيضاء بنتيجة ٤/٣ بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار السيد البنداري اتخذت القرارات التالية:

إيقاف كل من: محمود عبد المنعم (كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى

نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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إيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.