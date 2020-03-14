علي هاشم: سيدات سلة الأهلي جاهز لمواجهة هليوبوليس

أكد علي هاشم المدير الفني لفريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة فريق هليوبوليس في دوري السوبر.
وقال هاشم إن الفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة فريقهليوبوليس في إطار منافسات دوري السوبر في المواجهة المقرر لها مساء الاثنين على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.
وأضاف المدير الفني، أن الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق خلال اليومين الماضيين أثرت علي الفريق من العامل البدني والتشتيت الذهني بسبب تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية.
وأكمل هاشم، نعمل علي تجهيز الفريق لمباراة هليوبوليس، من خلال المحاضرات الفنية والتدريبات الخططية.
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