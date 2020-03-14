سادت حالة من الارتیاح داخل نادى إنبى، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجیل مباریات الیوم السبت والأحد فى الدورى الممتاز بسبب الظروف الجویة التى تعانى منها البلاد حالیا، وقرر الجهاز الفنى بقیادة حلمى طولان فور علمه بالقرار بإلغاء معسكر الفریق الذى كان یقام بأحد الفنادق استعدادا لخوض اللقاء وتحسبا لأى ظروف.
وكان النادى البترولى قد قدم احتجاجا على إقامة مباراةالفریق الكروى مع الأهلى الیوم السبت والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، رغم الظروف التى تعرض لها الفریق البترولى فى الساعات الأخیرة والتى تتطلب تأجیل المباراة لیومین أو ثلاثة.
وأكد عبد الناصر محمد مدیر الكرة بنادى إنبى أن فریقه لعب یوم الأربعاء مع بیرامیدز فى الجولة الـ18للدورى، وفشل اللاعبون فى الیوم التالى فى الوصول إلى أرض الملعب للتدریب بنادى بتروسبورت بسبب الظروف غیر الطبعیة التى ضربت البلاد والتى لم تشهدها منذ سنوات بجانب الحالة السیئة لأرض الملعب والتى تحول دون إجراء مران بشكل جيد.
وقال إن الموقف تكرر أمس فى التدریب الأـساسى قبل المباراة بـ24 نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجویة بجانب القلق الذى تعیشه أسر اللاعبین على أبنائهم بسبب الطقس وحوادث السیر وخلافه مطالبا اتحاد الكرة بمراعاة الفرق المشاركة فى بطولة الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتیاح في إنبي بعد تأجیل مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.