ارتیاح في إنبي بعد تأجیل مباراة الأهلي

سادت حالة من الارتیاح داخل نادى إنبى، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجیل مباریات الیوم السبت والأحد فى الدورى الممتاز بسبب الظروف الجویة التى تعانى منها البلاد حالیا، وقرر الجهاز الفنى بقیادة حلمى طولان فور علمه بالقرار بإلغاء معسكر الفریق الذى كان یقام بأحد الفنادق استعدادا لخوض اللقاء وتحسبا لأى ظروف.

وكان النادى البترولى قد قدم احتجاجا على إقامة مباراة

الفریق الكروى مع الأهلى الیوم السبت والمؤجلة من الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز، رغم الظروف التى تعرض لها الفریق البترولى فى الساعات الأخیرة والتى تتطلب تأجیل المباراة لیومین أو ثلاثة.

وأكد عبد الناصر محمد مدیر الكرة بنادى إنبى أن فریقه لعب یوم الأربعاء مع بیرامیدز فى الجولة الـ18

للدورى، وفشل اللاعبون فى الیوم التالى فى الوصول إلى أرض الملعب للتدریب بنادى بتروسبورت بسبب الظروف غیر الطبعیة التى ضربت البلاد والتى لم تشهدها منذ سنوات بجانب الحالة السیئة لأرض الملعب والتى تحول دون إجراء مران بشكل جيد.

وقال إن الموقف تكرر أمس فى التدریب الأـساسى قبل المباراة بـ24 نظرًا لاستمرار سوء الأحوال الجویة بجانب القلق الذى تعیشه أسر اللاعبین على أبنائهم بسبب الطقس وحوادث السیر وخلافه مطالبا اتحاد الكرة بمراعاة الفرق المشاركة فى بطولة الدورى.